ЦБ заявил о риске формирования пузыря на рынке криптовалют

В Банке России заявили о рисках формирования пузыря на рынке криптовалют на фоне его роста. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад банка.

«Риски криптовалют для частных инвесторов связаны с возможностью полной потери вложений в криптовалюты. <...> Рост рынка криптовалют во многом отражает формирование пузыря на рынке», — говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что вопрос введения уголовной ответственности за майнинг криптовалют пока преждевременный. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на брифинге в четверг.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», Центробанк выступил за запрет майнинга криптовалют на российской территории в связи с рисками для экономики страны, а также финансовой стабильности. Об этом говорится в докладе, размещенном на сайте ведомства.

По данным ЦБ, объем рыночной капитализации криптовалют в декабре 2021 года достиг 2,3 млрд долларов. Для сравнения: число транзакций платежной системы Visa в 2020 году превышает число транзакций с биткоином более чем в 1500 раз.