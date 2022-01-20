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В Кремле опасаются, что решение об отключении России от SWIFT спровоцирует войну на Украине

Песков: заявление об отключении РФ от SWIFT могут способствовать дестабилизации обстановки на Украине

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swift.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что отключение РФ от международной платежной системы SWIFT опасно, поскольку может спровоцировать гражданскую войну на Украине.

«Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки, ибо они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинское руководство, которое, что называется, под сурдинку может решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока», — объяснил Песков.

По его словам, Кремль, в связи с этим, опасается подобного решения западных стран.

Ранее группа сенаторов США во главе с демократом Робертом Менендесом представила законопроект о новых санкциях на случай нападения России на Украину. В документе говорится о возможности введения ограничений против секторов российской экономики, включая нефтегазовую отрасль и банковскую сферу, а также отключение страны от международной расчетной системы SWIFT.

Еще одной мерой, по задумке группы демократов, должен стать запрет на проведение операций с первичным и вторичным госдолгом России. По словам Роберта Менендеса, новые меры должны стать важным сигналом, который покажет Кремлю, что не стоит «разрушать свою экономику и жертвовать жизнями своего народа в тщетных попытках изменить карту Европы».

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