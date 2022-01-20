ЦБ прокомментировал версию о влиянии ФСБ на запрет операций с криптовалютами

Банк России давно говорил, что риски криптовалют высокие, и это точка зрения регулятора. Так директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на брифинге в четверг прокомментировала информацию источников агентства Bloomberg о лоббировании ФСБ запрета на операции с криптовалютой.

«Нам приятно, если другие органы власти также разделяют эту точку зрения, — отметила Данилова.— Доклад ЦБ является отправной точкой запрета криптовалют в России».

Сейчас в России уже действует закон регулирующий оборот цифровых активов.

В четверг российский регулятор выступил с предложением запретить на территории страны практически любые операции с криптовалютами — майнить, торговать ими на бирже, покупать за реальные деньги и другие операции в инфраструктуре отечественного валютного рынка. Какая ответственность ждет нарушителей этого запрета неизвестно.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на два источника сообщило, что ФСБ якобы убедила главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России. По данным агентства, такие меры необходимы, чтобы лишить оппозицию и СМИ-иноагентов доступа к финансированию.