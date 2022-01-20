Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Экс-судья из Краснодарского края обвиняется в хищении 560 тыс. долларов 15:44
Военно-морской флот РФ задействует свыше 140 кораблей в серии учений 15:43
Ведущий Fox News: миру больше не интересны заявления Байдена 15:39
Бывшему гендиректору «Тамбова» Коноваловой продлили арест на два месяца 15:39
Фигуранты дела о поставках аргентинского кокаина в России получили сроки 15:34
Расследование дела экс-министра Абызова завершено 15:34
ЦБ выступил за запрет оборота и майнинга криптовалют в России 15:30
В США представили новый законопроект о санкциях против России 15:24
Латыпов сдал второй отрицательный тест на COVID-19 и прилетит в Антхольц 15:21
В МИД рассказали, как Украина осталась у разбитого корыта 15:19

ЦБ прокомментировал версию о влиянии ФСБ на запрет операций с криптовалютами

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Банк России давно говорил, что риски криптовалют высокие, и это точка зрения регулятора. Так директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на брифинге в четверг прокомментировала информацию источников агентства Bloomberg о лоббировании ФСБ запрета на операции с криптовалютой.

«Нам приятно, если другие органы власти также разделяют эту точку зрения, — отметила Данилова.— Доклад ЦБ является отправной точкой запрета криптовалют в России».

Сейчас в России уже действует закон регулирующий оборот цифровых активов.

В четверг российский регулятор выступил с предложением запретить на территории страны практически любые операции с криптовалютами — майнить, торговать ими на бирже, покупать за реальные деньги и другие операции в инфраструктуре отечественного валютного рынка. Какая ответственность ждет нарушителей этого запрета неизвестно.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на два источника сообщило, что ФСБ якобы убедила главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России. По данным агентства, такие меры необходимы, чтобы лишить оппозицию и СМИ-иноагентов доступа к финансированию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть