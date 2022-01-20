ЦБ выступил за запрет оборота и майнинга криптовалют в России

Центробанк выступил за запрет майнинга криптовалют на российской территории в связи с рисками для экономики страны, а также финансовой стабильности. Об этом говорится в докладе, размещенном на сайте ведомства.

Согласно представленной информации, Банк России выступает против выпуска цифровых валют, а также их обращения и обмена в России. Также предлагается введение ответственности за указанные действия и использование криптовалют при осуществлении платежей. Кроме того, финансовый институт считает цифровые валюты угрозой для курса рубля.

«Банк России считает, что текущий масштаб и дальнейшее распространение майнинга криптовалют на территории России несет существенные риски для экономики и финансовой стабильности», — подчеркивается в докладе ведомства для общественных консультаций.

Как отметила во время брифинга директор департамента финансовой стабильности ведомства Елизавета Данилова, ЦБ считает оптимальным полный запрет майнинга криптовалют на российской территории.

Уточняется, что в декабре прошлого года объем рыночной капитализации цифровых валют в стране составил $2,3 млрд. При этом в России в криптовалюты инвестируют около $5 млрд, а доля пользователей из РФ на криптобиржах варьируется от 7 до 14%.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на два источника проинформировало о том, что ФСБ России лоббировала полный запрет на операции с криптовалютой в России, убедив в такой необходимости руководителя Центробанка Эльвиру Набиуллину. Позднее в Кремле отказались комментировать сообщения о запрете использования криптовалюты в России.