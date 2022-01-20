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Более трети дебетовых СберКарт выпускается без пластика

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Доля выпускаемых в digital-каналах дебетовых СберКарт в Сбербанке в 2021 году выросла до 36%, сообщает пресс-служба банка. Ожидается, что к концу следующего года спрос преодолеет рубеж 50%.

«Сбер последователен в выполнении своей ESG-стратегии. Сокращение числа выпускаемых пластиковых карт — долгоиграющий экологический тренд, и мы видим, что наши клиенты осознанно выбирают предлагаемую возможность. Помимо прочего, это удобно. Теперь нет необходимости ждать, когда пластик будет выпущен. Цифровая карта сразу готова к использованию и обладает всеми преимуществами классической. Да и потерять ее гораздо труднее», — сказал директор Дивизиона «Кошелек клиента» Игорь Ковалев.

Функция «Пластик как опция» была запущена весной прошлого года. Никаких отличий у виртуальной СберКарты от пластиковой нет: ею можно расплачиваться, совершать переводы и снимать наличные. Для того, чтобы оформить аналоговую карту нужно кликнуть на кнопку «Давайте без пластика» в приложении СберБанк Онлайн. Выпущенная карта активируется сразу же. Если же потребуется пластиковый носитель, то его можно дозаказать в любое время и забрать в офисе банка, либо получить с доставкой. Но по факту за пластиковой картой обращаются лишь 7% из тех, кто выбрал цифровой вариант.

Также в приложении СберБанк Онлайн «цифру» можно привязать к электронному кошельку SberPay или другому, и платить, поднося смартфон к терминалу. Вся информация о карте и совершаемых платежах передается в зашифрованном виде, а подтверждать операции можно с помощью кода разблокировки экрана или отпечатка пальца.

В СберБанк Онлайн можно настроить лимиты карты, установить или сменить ПИН-код, заблокировать/разблокировать и перевыпустить карту. Просмотреть и скопировать данные карты можно, кликнув на карту. Также при необходимости можно скопировать реквизиты счета карты автоматически и без ошибок.

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