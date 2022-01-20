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Эксперт объяснил, почему падение рубля не поможет долларовым вкладчикам

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Падение рубля съест прибыль долларовых вкладчиков, поэтому особых поводов для радости у них нет. Об этом заявил в эфире ОСН президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

«Те, кто радуются, что у них вклады в долларах, и они поэтому выиграли не за счет процентов, предлагаемых на долларовых вкладах, а за счет скачка курса – это радость краткосрочная», — отметил Тосунян.

По его словам, текущая ситуация для долларовых вкладчиков может показаться благоприятной, хотя проценты по вкладам в долларах или евро находятся практически на нулевом уровне. Если сейчас скачок в курсах дал определенную маржу, то ее уже «съест» инфляция, которая тоже в определенной степени зависит от валютных курсов.

Тосунян добавил, что к курсу национальной валюты надо относится «очень внимательно», так как недооцененный рубль может стать основной головной болью.

На 20 января 2022 года курс рубля по отношению к доллару составляет 76,87 рублей.

Российский рубль дешевеет по отношению к мировым валютам всю последнюю неделю. Эксперты полагают, что это связано с обострением геополитических рисков и напряженностью в отношениях между Россией и Западом.

18 января российский рынок акций закончил торги рекордным за два года обвалом. Рублевый индекс к закрытию основных торгов упал на 6,5%, до 3328,94 пункта, а долларовый индекс РТС – на 7,29%, до 1367,45 пункта.

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