Мировой туризм по итогам 2021 года вырос всего на 4%

Количество международных туристических поездок в 2021 году оказалось на 4% выше значений 2020 года, но остается на 72% меньше, чем в допандемийном 2019 году. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В 2021 году мировой туризм вырос в объемах на 4%, зафиксировано 415 млн международных поездок, в то время как в 2020 году их было 400 млн.

Эксперты туристического рынка считают, что расширение охвата вакцинации в сочетании с ослаблением ограничений на поездки помогли небольшому восстановлению международного туризма во втором полугодии 2021 года.

«Темпы восстановления остаются медленными и неравномерными в разных регионах мира из-за разной степени ограничений на передвижение, уровня вакцинации и уверенности путешественников», — отметили во Всемирной туристической организации.

Больше всего в прошлом году туристов стали прибывать в Карибский бассейн. В этом регионе прирост составил 63%. Второе место у южного Средиземноморья. Тут прирост составил 57%. Замыкает тройку Центральная Америка (+54%).

Хуже всего, по сравнению с показателями 2020 года, ситуация складывается на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Там большинство стран остаются закрытыми для туризма. Так, на Ближнем Востоке количество прибытий уменьшилось на четверть по сравнению с 2020 годом, а в странах АТР уменьшение составило 65% за аналогичный период.

В конце ноября генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили заявил, что взаимное признание сертификатов о вакцинации против COVID-19 между Россией и Евросоюзом поможет восстановлению сферы туризма.