Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6%

Закон об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года приняли сразу во втором и в итоговом третьем чтении на пленарном заседании в Госдуме.

Российские пенсионеры уже с февраля 2022 года будут получать пенсию в новом размере. После новой индексации средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 984 руб.

Получается, что по предложению президента России Владимира Путина, выплаты проиндексируют выше уровня реальной инфляции уровня 2021 года.

12 января сообщалось, что президент России Владимир Путин инициировал индексацию пенсий выше уровня инфляции. Об этом глава государства заявил во время совещания с правительством РФ.

До этого заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова объяснила, что прибавка к пенсиям неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% составит в среднем 1,4 тыс. рублей.