Алишер Усманов рассказал о роли «Удоканской меди» в низкоуглеродной экономике

Российский предприниматель, основатель USM Holdings Алишер Усманов рассказал о роли компании «Удоканской меди» в деле развития чистых технологий. Бизнесмен опубликовал статью, посвященную нынешнему состоянию и перспективам развития рынка меди в будущем. Текст статьи был опубликован на сайте Международного экономического форума.

Усманов подчеркнул, что в низкоуглеродной экономике и высокотехнологичных отраслях медь играет важную роль. Например, рынки электромобилей и аккумуляторных технологий зависят от меди: по сравнению с другими металлами, она характеризуется высокой электропроводимостью. Помимо этого, медь важна для телекоммуникационной отрасли, возобновляемой энергетики и систем улавливания и хранения углерода. В статье приводится прогноз, согласно которому к 2040 году спрос на медь в секторе экологически чистой энергетики вырастет почти в 2,7 раза по сравнению с показателями 2020 года.

Основатель USM Holdings рассказал, что спрос на медь значительно превышает предложение, что приводит к резким скачкам цен. Бизнесмен отметил, что в ближайшие годы тенденция роста спроса будет сохраняться. По словам Усманова, есть несколько способов предотвратить глобальный дефицит меди в будущем: инвестировать в разведку и осваивать новые месторождения, разрабатывать технологии, оптимизирующие добычу и производство меди или развивать способы переработки медного лома.

Алишер Усманов рассказал, что компания «Удоканская медь», входящая в диверсифицированный холдинг USM, сделала выбор в пользу инвестиций и технологического развития. Запасы меди на месторождении составляют около 26,7 миллиона тонн, что делает Удокан крупнейшим месторождением меди в России и третьим неразработанным в мире. Его начали осваивать в 2008 году с использованием уникальной технологии переработки, которая делает извлечение меди более экологичным по сравнению с пирометаллургическим методом. Бизнесмен отметил, что компания имела возможность с самого начала использовать передовую международную практику в области охраны окружающей среды и устойчивого недропользования.

В статье сообщается, что сейчас компания завершает строительство первой очереди горно-металлургического комбината, общий объем производства которой составит 135 тысяч тонн меди в год. Вторая очередь комбината позволит увеличить мощности по переработке руды почти с 15 до 40 миллионов тонн в год. Алишер Усманов также отметил, что «Удоканская медь» разработала климатическую программу, которая позволяет оценить будущие выбросы парниковых газов.