РЭЦ: несырьевой экспорт из России побил рекорд и превысил $191 млрд

Россия за 2021 год увеличила несырьевой неэнергетический экспорт на 36%, поставив на внешние рынки продукцию на сумму более $191 млрд. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные «Российского экспортного центра» (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ).

По итогам первых 11 месяцев 2021 года несырьевой экспорт России составил $170,5 млрд. И уже после подсчетов показателей декабря сумма увеличилась до $191 млрд, что является историческим рекордом.

По подсчетам аналитиков, рост экспорта наблюдался по всем основным показателям. Так, экспорт химической промышленности увеличился на 54%, металлургии — на 52%, ЛПК — на 43%, машиностроения — на 31%, продовольствия — на 23%.

Основным импортером продукции из России стал Китай, на который приходится $15,6 млрд. Затем идет Казахстан — $14,4 млрд, Белоруссия — $11,4 млрд и Турция — $10,9 млрд. Замыкает пятерку США с показателем в $7,9 млрд.

К несырьевому неэнергетическому экспорту относится продукция машиностроения, полиграфии, фармацевтики, сталь, чугун, драгоценные металлы, зерно, мясо и другие товары (с высоким и низким уровнем передела).

В середине февраля прошлого года сообщалось, что объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в 2020 году увеличился почти на 4% по сравнению с показателем 2019 года и достиг $161,3 млрд.