В Норвегии оценили возможность поставки газа в Германию вместо России

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что его страна не сможет обеспечить ФРГ газом вместо России. Об этом он сказал в интервью ZDF.

«Мы на треть удовлетворяем потребности Германии в газе, но наши трубопроводы уже работают на полную мощность. У нас нет резервов, которыми мы могли бы восполнить дефицит», — сказал Стере.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия стран ЕС на фоне кризиса цен на энергоносители в Европе вызывают вопрос об их единстве.

Дипломат напомнила, что власти и коммунальные предприятия Германии направили Нидерландам запрос об увеличении на 1,1 млрд куб. м. объемов поставок газа на этот и следующий отопительные сезоны. Как указала она, это вызвало удивление голландских коллег, поскольку ФРГ не хочет, чтобы Нидерланды разрабатывали новые газовые месторождения в Северном море.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных финансистов сообщало, что европейские страны стремятся снизить стоимость газа для потребителей, но усилий правительств недостаточно для достижения этой цели, что может привести к большим проблемам.