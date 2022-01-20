Политолог заявил, что Германия «переобулась» в вопросе «Северного потока — 2»

Немецкий политолог Александр Рар заявил в интервью «Украине.ру», что глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве признала заинтересованность в российском газе.

По его мнению, до этого позиция политика была более «идеологизированной» в отношении к России, она «хотела сделать из «Северного потока — 2» руину на дне Балтийского моря». Однако теперь, отмечает политолог, Бербок не станет противоречить новому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, который настроен на более конструктивный диалог с Россией.

«Визит Бербок в Россию показал совсем другое. Она не заявила, что «Северного потока — 2» не будет, наоборот, она повернулась на 180 градусов, она «переобулась», — подчеркнул Рар.

Политолог отметил, что Бербок сказала, что Германии «по-прежнему на много лет вперед нужен будет газ из России» и что страна хочет надежных поставок газа.

По мнению Рара, в случае успешности диалога между Германией и Россией снова возникнет нужное доверие, что приведет к разрядке в отношениях между Россией и Европой.

Несколькими днями ранее депутат бундестага Ральф Штегнер заявилл строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина.