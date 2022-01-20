Премьер-министр Венгрии приедет в Россию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует приехать в Россию 1 февраля. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью ТАСС.

Отмечается, что Орбан намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Затрагивая вопрос энергетики, Сийярто отметил, что Россия всегда выполняет свои обязательства в этой сфере.

«Если говорить об энергетике, то должен сказать, что мы очень довольны сотрудничеством с Россией... По моему опыту, о чем бы мы ни договорились с Россией, все выполняется вовремя, как мы договорились. Мы это очень уважаем», — подчеркнул дипломат.

По его словам, Будапешт рассчитывает на то, что совместный с Росатомом проект строительства атомной электростанции «Пакш-2» выйдет на этап становления в первой половине 2022 года, отметил глава МИД Венгрии.

Сийярто добавил, что Орбан планирует затронуть в ходе переговоров с Путиным «подготовку к постройке АЭС», а также расширение газового контракта.

Ранее сообщалось, что МИД Венгрии заступился за «Газпром» после жалоб европейских политиков в адрес России.