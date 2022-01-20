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Банкир заявил о скором исчезновении пластиковых карт

Банкир Райффайзенбанка Спиваков: виртуальные карты скоро вытеснят пластиковые

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Martin Meissner/AP

Управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков заявил в разговоре с РИА «Новости», что в ближайшие несколько лет люди откажутся от пластиковых банковских карт в пользу виртуальных.

«Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 году. А далее в течение еще пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность. Через несколько лет не более 15% клиентов захотят продолжать пользоваться физической банковской платежной картой», — сказал он.

Он добавил, что в онлайн перейдет и оформление ипотечных кредитов. По его словам, 50-70% застройщиков Москвы и Подмосковья уже готовы к проведению удаленных сделок.

Ранее старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников рассказал, что нельзя делать с банковскими картами, у которых истек срок годности.

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