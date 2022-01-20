Перу потребовало от испанской Repsol возместить ущерб от разлива нефти

Министерство иностранных дел Перу потребовало от испанской компании Repsol компенсировать ущерб от разлива нефти, который произошел у побережья вблизи столицы страны Лимы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, размещенное на странице ведомства в Twitter.

В МИД латиноамериканской страны указали, что разлив нефти Repsol в Вентанильи — самая серьезная экологическая катастрофа в Лиме за последнее время. Отмечается, что экологическая катастрофа поставила под угрозу флору и фауну в двух заповедных зонах и нанесла большой ущерб сотням семей рыбаков.

«Repsol должна немедленно возместить ущерб», — сказано в сообщении.

Разлив произошел 15 января при разгрузке танкера в районе Вентанилья, к северу от Лимы.

В результате ЧП в океан вылилось около 6 тыс. баррелей нефти, были загрязнены 18 тыс. квадратных метров пляжей. Прокуратура Перу проводит расследование для оценки ущерба природе.

В свою очередь испанская компания заявила, что разлив нефти произошел из-за высоких волн, которые были вызваны извержением подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга. В Repsol добавили, что они устраняют последствия разлива и очищают пляжи.

Ранее сообщалось, что брошенный танкер в Красном море может оставить без воды 8 млн человек.