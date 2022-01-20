Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В России краснокнижный леопард напал на домашний скот 08:12
Банкир заявил о скором исчезновении пластиковых карт 08:03
В Серпухове мужчина получил травму позвоночника из-за желания выпить 07:53
В Госдуме предложили раздавать в больницах бесплатный Wi-Fi 07:48
Бастрыкин поручил проверить сообщения спасателей Камчатки о поборах 07:46
«Это стыд реальный, а не «испанский»: Калиниченко раскритиковал презентацию Языджи... 07:45
Латвия отказалась отправлять на Украину своих военных 07:33
«Рейнджерс» победили «Торонто» благодаря двум очкам Панарина 07:24
Суд огласит приговор фигурантам дела о поставках аргентинского кокаина в РФ и... 07:20
В Роскачестве назвали признаки скорой «смерти» смартфона 07:18

Перу потребовало от испанской Repsol возместить ущерб от разлива нефти

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Stefano Sbrulli (Италия)/2020 ZEISS Photography Award

Министерство иностранных дел Перу потребовало от испанской компании Repsol компенсировать ущерб от разлива нефти, который произошел у побережья вблизи столицы страны Лимы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, размещенное на странице ведомства в Twitter.

В МИД латиноамериканской страны указали, что разлив нефти Repsol в Вентанильи — самая серьезная экологическая катастрофа в Лиме за последнее время. Отмечается, что экологическая катастрофа поставила под угрозу флору и фауну в двух заповедных зонах и нанесла большой ущерб сотням семей рыбаков.

«Repsol должна немедленно возместить ущерб», — сказано в сообщении.

Разлив произошел 15 января при разгрузке танкера в районе Вентанилья, к северу от Лимы.

В результате ЧП в океан вылилось около 6 тыс. баррелей нефти, были загрязнены 18 тыс. квадратных метров пляжей. Прокуратура Перу проводит расследование для оценки ущерба природе.

В свою очередь испанская компания заявила, что разлив нефти произошел из-за высоких волн, которые были вызваны извержением подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга. В Repsol добавили, что они устраняют последствия разлива и очищают пляжи.

Ранее сообщалось, что брошенный танкер в Красном море может оставить без воды 8 млн человек.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть