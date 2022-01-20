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Добытчики минтая потеряли $400 млн из-за ограничений Китая

Оценены потери российских рыбопромышленников из-за Китая

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Андрей Зима/РИА «Новости»

Из-за действовавших в прошлом году ограничений на поставки российской рыбы в Китай Ассоциация добытчиков минтая оценила потери. Рыбопромышленные компании, специализирующиеся на добыче минтая, понесли потери в $400 млн. Об этом пишет РБК.

КНР закрыла свои порты в октябре 2020 года после того, как на упаковках рыбы из России был обнаружен коронавирус. Запрет больше всего ударил по добытчикам минтая — это главный биоресурс, добываемый на Дальнем Востоке.

До начала пандемии доля минтая в экспортируемой рыбе превышала половину, а главным его покупателем был Китай.

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что из-за действий Китая уменьшились поставки российской рыбы с Дальнего Востока на 67%.

Прошлым летом на Дальнем Востоке возникли излишки минтая, а в центральной России — наметился риск дефицита из-за того, что переработчики ждали снижения цен и не торопились покупать минтай. В конце ноября СМИ публиковали сообщения, что план по вывозу минтая с Дальнего Востока в центральную Россию фактически провалился.

Ранее сообщалось, что к уходу с рынка малых и средних предприятий рыбной промышленности приведет второй этап запланированного на 2023 год распределения инвестиционных квот среди рыбопромышленников. Об этом проинформировала Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП). Речь идет о предприятиях, занимающихся промыслом рыбы и крабов.

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