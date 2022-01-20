Названа зарплата, с которой получится взять квартиру в ипотеку в Москве

Эксперты подсчитали, сколько нужно получать, чтобы взять московскую однушку в ипотеку. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным специалистов, на то, чтобы иметь возможность выплачивать ипотеку в Москве, нужно 104 тыс. рублей — без учета расходов на домохозяйство. Заведующий кафедрой «Ипотечное кредитование» Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов поясняет, что на домохозяйство надо в среднем закладывать порядка 25-30 тыс. рублей в месяц.

Таким образом, данная сумма актуальна при первоначальном взносе 20%, ставке 10% и ипотеке на 25 лет. На погашение ипотечного кредита будет уходить 70% заработной платы.

Эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина рассказала, сколько потребуется времени, чтобы накопить на квартиру. По ее словам, если жить на один прожиточный минимум при стабильной зарплате в 95-100 тыс., потребуется не менее шести лет вдвоем или 12 лет одному.

Ранее стало известно, где больше и быстрее всего в России подорожало жилье.

Также сообщалось, что россияне начали скупать загородные участки из-за недоступности городского жилья. За 2021 год рекордно выросло предложение по земельным участкам в пригородах Новосибирска, Красноярска, Тюмени, Перми, Екатеринбурга, Казани, Краснодара и Калининграда.