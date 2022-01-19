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Каждый пятый российский банк из топ-50 поднял ставки по вкладам

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

10 российских банков, входящих в топ-50 по активам, увеличили доходность депозитов в декабре 2021 — январе 2022 года, подсчитали для «Газеты.Ru» специалисты финансового маркетплейса Банки.ру. Остальные банки пока оставили условия прежними.

«В основном рост ставок коснулся вкладов сроком до одного года и в среднем составляет 0,1-2,3 процентных пункта — 4,75-9,5% годовых», — сообщила эксперт аналитического центра Оксана Даниленко.

По данным маркетплейса, «Газпромбанк» увеличил ставки на 0,2-0,4 п.п. по вкладам до 5,9-6,9% годовых и на 0,5 п. п. по накопительным счетам (до 6,6-9,5% годовых). По краткосрочным вкладам «Альфа-банка» ставка выросла на 0,1-1,1 п.п. — сейчас она составляет 7,3-7,8% годовых.

«Московский кредитный банк» повысил процент на 0,1-1 п. п., с учетом повышения ставки — до 5,5-8,5% годовых. «Совкомбанк» по вкладу «Волшебная зима с Халвой» отказался от срока в 3 года, а по вкладу «Оптимальный» сроком на 3 года увеличил ставку на 0,3 п.п., теперь она составляет 10% годовых.

«Уральский банк Развития и реконструкции» планирует увеличить ставки по своим вкладам на 0,5 п.п. до конца января, их значение будет в диапазоне 5,8-9,2% годовых. Банк «Ренессанс кредит» снизил ставки по своим вкладам на 0,1-0,3 п. п. и сейчас их значение 4,75-9,1% годовых.

«Если ситуация с инфляцией стабилизируется, то с большой вероятностью ставки по вкладам пойдут на снижение», — считает Даниленко.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», в 2022 году объем денег россиян на рублевых счетах в банках может вырасти на 1,4 трлн руб., обновив максимум за пять лет.

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