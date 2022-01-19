РГ: простой «Северного потока — 2» грозит повышением цен на газ в России

Прстой трубопровода «Северный поток — 2» может повысить цены на газ внутри России, если он будет продолжаться как минимум еще год. Об этом пишет «Российская газета».

По словам консультанта VYGON Consulting Ивана Тимонина, заморозка «Северного потока — 2» может привести к тому, что Россия свой экспортный потенциал будет реализовывать при помощи расширения производства сжиженного природного газа (СПГ) и развития газохимии.

С одной стороны, развитие СПГ-отрасли идет на пользу экономике регионов, появлению новых рабочих мест, однако с другой требует серьезных финансовых затрат и налоговых льгот.

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что снижение доходов от экспорта трубопроводного газа может усложнить субсидирование низких цен на газ внутри страны. Из-за этого сократятся доходы в казну.

Европа является основным импортером российского газа, и в будущем потребление будет лишь увеличиваться. Однако увеличение экспорта потребует вложений в производство СПГ. Если аналогичный рост производства СПГ потребуется для экспорта в Европу, то последствия для российской экономики могут быть неоднозначные.

19 января депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что правительство ФРГ не должно препятствовать сертификации «Северного потока — 2», это ставит под угрозу энергоснабжение Европы.