Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Полиция применила газ против сторонников Порошенко из-за попытки установить печки 13:55
Германия планирует поставлять оружие Украине 13:54
В гараже заброшенного дома нашли раритетный дорогой Ford Mustang Shelby 13:51
Меркель отказалась от работы в ООН 13:49
Дочь актрисы Веры Воронковой рассказала о пережитом пожаре 13:45
Канадский лыжник: в Пекине на Большунова и Устюгова будут показывать пальцем 13:42
«Молдовагазу» не удалось договориться с «Газпромом»... 13:38
Чиновникам включили порно во время заседания 13:38
Ученые усомнились в новой теории предательства семьи Анны Франк 13:34
В Кремле назвали неприемлемым уровень инфляции в России 13:33

«Газпром» пригрозил остановить поставки газа в Молдавию

«Газпром» прекратит поставки в Молдавию, если не получит платеж до 20 января

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что «Газпром» официально предупредил власти страны, что прекратит поставки газа в республику, сообщает РИА «Новости».

«Вчера компания «Газпром» направила «Молдовагазу» официальное письмо, в котором предупредила о намерении прекратить поставки газа в случае непогашения платежа до 20 января», — сказала она.

По словам Гаврилицы, «Молдовагаз» не успел собрать сумму для погашения платежа, поэтому сегодня будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Ранее Гаврилица заявила, что правительство рассматривает возможность введения режима чрезвычайного положения в стране из-за угрозы прекращения поставок газа. По ее словам, власти рассматривают различные варианты действий и все будет зависеть от того, сможет ли «Молдовагаз» вовремя погасить долги перед «Газпромом».

12 января «Молдовагаз» проинформировал правительство Молдавии о финансовых трудностях и возможной приостановке поставок газа «Газпромом» из-за невыполнения финансовых обязательств молдавской стороной. Уточняется, что компания столкнулась с финансовыми трудностями из-за несоответствия тарифов выросшей цене на импортируемый газ в январе. Власти республики в этой ситуации рекомендовали госучреждениям снизить потребление газа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть