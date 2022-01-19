«Газпром» пригрозил остановить поставки газа в Молдавию

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что «Газпром» официально предупредил власти страны, что прекратит поставки газа в республику, сообщает РИА «Новости».

«Вчера компания «Газпром» направила «Молдовагазу» официальное письмо, в котором предупредила о намерении прекратить поставки газа в случае непогашения платежа до 20 января», — сказала она.

По словам Гаврилицы, «Молдовагаз» не успел собрать сумму для погашения платежа, поэтому сегодня будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Ранее Гаврилица заявила, что правительство рассматривает возможность введения режима чрезвычайного положения в стране из-за угрозы прекращения поставок газа. По ее словам, власти рассматривают различные варианты действий и все будет зависеть от того, сможет ли «Молдовагаз» вовремя погасить долги перед «Газпромом».

12 января «Молдовагаз» проинформировал правительство Молдавии о финансовых трудностях и возможной приостановке поставок газа «Газпромом» из-за невыполнения финансовых обязательств молдавской стороной. Уточняется, что компания столкнулась с финансовыми трудностями из-за несоответствия тарифов выросшей цене на импортируемый газ в январе. Власти республики в этой ситуации рекомендовали госучреждениям снизить потребление газа.