Некоторые операторы сотовой связи начали повышать цены на старые тарифы, сообщает газета «Коммерсантъ».

Операторы «МегаФон», Tele2 и «Вымпелком» вслед за МТС планируют повысить стоимость архивных тарифов на 10%.

«Абонентов предупредим заранее и предоставим возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана», — подтвердили в «Вымпелкоме».

МТС уже повысили стоимость некоторых «старых» тарифов в начале января.

«Изменение стоимости услуг связи связано с ростом стоимости содержания и строительства сетей, в частности — оборудования и его доставки, ростом цен на электроэнергию и услуги, которые закупаются у внешних подрядчиков», — пояснили в МТС.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что повышение цен связано с общими показателями инфляции, а также увеличением рынка мобильных телефонов.

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