Россияне начали скупать загородные участки из-за недоступности городского жилья

Как пишет «Российская газета», в 2021 году девелоперы активно скупали земельные участки, которые можно использовать для строительства коттеджных поселков.

Также, по информации издания, в некоторых регионах выросло число выставленных на продажу домов и участков в таких поселках.

Заместитель руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Дарья Фатеева указала, что прирост предложения земельных участков и домов в коттеджных поселках вырос в прошлом году в 1,5-2 раза около всех крупных городов России. При этом в ряде территорий наблюдается дефицит таких участков, предложения не удовлетворяют появившийся спрос.

За 2021 год рекордно выросло предложение по земельным участкам в пригородах Новосибирска, Красноярска, Тюмени, Перми, Екатеринбурга, Казани, Краснодара и Калининграда.

Фатеева считает, что в наступившем 2022 году спрос на дома в коттеджных поселках продолжит расти из-за снижающейся доступности городского жилья.

Ранее сообщалось, что за год в Москве и области спрос на дачные участки вырос на 15%. При этом сделки часто проходят с нарушениями, а продавцы скрывают проблемные моменты, — «Газета. Ru» рассказывает истории людей, потерявших из-за этого миллионы, и обсуждает с экспертами, на что важно обратить внимание перед покупкой участка.