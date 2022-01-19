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На Украине три стеклозавода остановили производство из-за цен на газ

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Три украинских завода, занимающихся переработкой стекла остановили производственный процесс из-за неподъемной стоимости на газ под угрозой увольнения 12 тыс. работников. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на профильную ассоциацию «Стекло Украины».

Также сообщается, что другие подобные предприятия перешли в стадию технологического простоя, чтобы не допустить полной остановки печей.

Стекольные предприятия Украины стремительно становятся убыточными и фактически находятся на стадии банкротства и полного закрытия, говорится в сообщении ассоциации.

Под угрозой остаться без работы находятся 12 тыс. работников. Бюджеты всех уровней лишатся миллиардов средств поступлений..

Причиной такого положения дел в «Стекле Украины» назвали рост цены на природный газ. Отмечается, что он составляет до 50% себестоимости стекольной продукции. Другой причиной также является значительный демпинговый импорт стеклянных изделий на территорию Украины из стран с более низками ценами на энергоносители.

Ранее сообщалось, что газ в Европе может подорожать до рекордных значений из-за напряженности между Россией и Украиной.

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