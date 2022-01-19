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В Болгарии восхитились желанием Путина построить железную дорогу на Крайнем севере

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Болгарское издание Dnes.dir опубликовало статью, где рассказывается об инициативе российского лидера Владимира Путина построить железную дорогу к северо-западному побережью Баренцева моря. Читатели издания отмечают, что в отличие от России, где строят на Крайнем Севере, в Болгарии различные проекты закрываются один за другим.

Один из читателей упрекнул демократов в плачевной ситуации с железными дорогами в Болгарии. Он отметил, что на севере многие страны успешно развиваются — не только Россия, но и Финляндия с Норвегией.

«Путин хочет и будет строить. Мы хотим построить автомагистраль «Хемус», но нет, разве что лет через 50», — написал другой, вспомнив, что АЭС «Белене» на берегу Дуная тоже не смогли достроить.

15 января Путин поручил правительству разработать проект железной дороги на Крайнем Севере. Предполагается создание маршрута до выхода к Баренцеву морю недалеко от поселка Индига. Там в 2024 году планируют построить новый морской порт, через который с помощью железной дороги с Северным Ледовитым океаном свяжутся северный Урал и Коми.

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