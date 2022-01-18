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FT: Россия лучше Европы подготовлена к последствиям возможных финансовых санкций

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Maxim Zmeyev/Reuters

Россия лучше подготовлена к последствиям возможных финансовых санкций со стороны ЕС и США, чем европейские страны из-за их зависимости от поставок энергоносителей из РФ, пишет газета Financial Times.

После введения антироссийских санкций в 2014 году из-за присоединения Крыма в состав России Москва предприняла ряд действий для ослабления своей зависимости от мировой финансовой системы. В частности Россия увеличила свои валютные резервы и стала меньше полагаться на зарубежных инвесторов.

Минфин России на протяжении многих лет проводил тестирование наихудших сценариев на случай введения санкций и создал специальный отдел, который работает над противодействием возможным ограничительным мерам со стороны американского Минфина. Это, как пишет издание со ссылкой на аналитиков, говорит о том, что российская экономика может выдержать новые санкции.

«При этом ЕС не отказался от российского газа, что делает любые ограничения на экспорт российских энергоносителей потенциально саморазрушающими и оставляет возможность для Москвы предпринять ответные меры в виде ограничения поставок», — пишет FT.

Ранее сенаторы от Демократической партии США внесли в сенат законопроект, предусматривающий санкции против одиннадцати российских банков, в том числе самых крупных, в случае вторжения России на Украину. Попавшие под санкции финансовые институты могут лишиться доступа к системам типа SWIFT.

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Санкции против России
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