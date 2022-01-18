«Роснефть» и СПбМТСБ будут сотрудничать в области биржевой торговли углеродными единицами

«Роснефть» и АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» подписали cоглашение о сотрудничестве в сфере развития биржевой торговли углеродными единицами, сообщает пресс-служба нефтяной компании.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в области углеродного менеджмента и развития биржевой торговли углеродными единицами, полученными в результате реализации «Роснефтью» проектов по снижению выбросов парниковых газов. Документ подписали главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и президент СПбМТСБ Алексей Рыбников.

Как отметил генеральный директор «ИнфоТЭК терминал» Рустам Танкаев, «зеленизация» экономики может привести к энергетическому кризису во всем мире.

«К счастью, не все участники рынка сегодня поддаются этой панике, трезво оценивая риски и возможное развитие ситуации они ставят достижимые, реальные цели. Яркий пример такого взвешенного и стратегически верного подхода сегодня демонстрирует «Роснефть». Подписанное соглашение соответствует современным тенденциям: рынок биржевой торговли углеродными единицами в ближайшие годы будет активно развиваться - это можно видеть на примере Европы и Китая. И важно уже сейчас сделать в этом направлении первые шаги», — заявил он.

В рамках соглашения компании проработают возможность организации пробных аукционов по продаже углеродных единиц «Роснефти». Сотрудничество предполагает разработку и внедрение новых инструментов биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами с низкой углеродной интенсивностью. Кроме того, будет проводиться совместная работа над созданием российского бенчмарка углеводородов.

«Роснефть» высоко оценивает перспективы рынка углеродных единиц и намерена активно участвовать в развитии механизма биржевой торговли России. Соглашение будет содействовать достижению цели чистой углеродной нейтральности к 2050 году, которая закреплена в новой стратегии «Роснефть-2030».

Инвестиционный стратег, управляющий компании «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что подписанное соглашение определенно будет содействовать достижению стоящей перед нефтяной компанией цели по достижению чистой углеродной нейтральности.

«Хочу особо отметить, что инвестиционное сообщество, рассматривающее ESG в качестве долгосрочного тренда, уже сегодня дает высокую оценку деятельности «Роснефти». В 2021 году она стала единственной российской нефтегазовой корпорацией, получившей статус компании – лидера в области устойчивого развития и включенной в состав участников глобальной инициативы Global Compact LEAD за неизменную приверженность Глобальному договору ООН и десяти принципам ответственного бизнеса», — сказал он.