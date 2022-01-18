Goldman Sachs включил «Роснефть» в список наиболее привлекательных компаний для инвестирования

Российская компания «Роснефть» попала в список наиболее предпочтительных для инвестирования по мнению одного из крупнейших американских инвестиционных банков Goldman Sachs. Банк рекомендует покупать акции компании, считая, что они вырастут на 41%.

Одним из основных факторов роста акций Goldman Sachs называет проект «Восток Ойл» на севере Красноярского края.

«Учитывая растущую потребность мировой нефтяной отрасли в недорогой «низкоуглеродной» нефти на фоне роста стоимости капитала и экологических норм, Банк полагает, что «Роснефть» предоставляет привлекательную долгосрочную возможность инвестирования благодаря проекту «Восток Ойл», — говорится в отчете Goldman Sachs.

Аналитики Bank of America Merrill Lynch считают, что чистая приведенная стоимость проекта «Восток Ойл» может превысить 100-200 млрд долларов.

Ранее банки J.P. Morgan и Bank of America Merrill Lynch также включили «Роснефть» в список наиболее предпочтительных для инвестирования компаний в 2022 году. Тогда аналитики подчеркивали, что проект практически не учтен в оценке акций российской компании, хотя «Восток Ойл» имеет высокий IRR, который оценивается в базовом сценарии на 54%.

В J.P. Morgan считают, что дивидендная доходность «Роснефти» может достичь 11-13% в 2022-2023 годах. Кроме того, компания имеет один из самых низких показателей удельных затрат на добычу (примерно 2,6 доллара за баррель).

Аналитики инвестиционного банка VTB Capital отмечают высокую оценку «Роснефти» благодаря фокусу компании на ESG повестке. Российская компания планирует достичь чистой углеродной нейтральности к 2050 году за счет сокращения выбросов парниковых газов, достижения нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа и снижения интенсивности выбросов метана до значения менее 0,2% к 2030 году, а также постепенного перевода собственного транспорта компании на низкоуглеродные виды топлива.

Стоит отметить, что, согласно отчетам Goldman Sachs, доходность 15 крупнейших российских эмитентов превышала доходность крупнейших европейских эмитентов (индекс MSCI Europe) и крупнейших эмитентов развивающихся рынков региона Европа, Ближний Восток и Африка (индекс MSCI EM EMEA) за последние 10 лет.

«С операционной точки зрения Россия является наиболее привлекательным рынком для инвестирования в регионе CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка) благодаря своей финансовой устойчивости и компаниям с сильным менеджментом, высокими и постоянно растущими выплатами акционерам», — отмечают аналитики американского банка.