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Российский инвестиционный форум перенесли

Проведение Российского инвестфорума в Сочи перенесли на более поздний срок из-за COVID-19

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Российский инвестиционный форум (РИФ-2022) перенесли на более поздний срок из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«Мы вернемся к этому вопросу, когда эпидемиологическая обстановка улучшится», — сказал глава правительства.

Проведение РИФ планировалось на период с 17 по 19 февраля 2022 года в Сочи на площадке «Сириуса». Об этом ранее сообщил Мишустин на заседании правительства.

По итогам работы Форума 2019 года сумма контрактов, заключенных на Российском инвестиционном форуме в Сочи, выросла почти до триллиона рублей. Число участников также заметно увеличилось в 2019 году, на форум приехали свыше 8 тыс. делегатов, что на 30% больше по сравнению с 2018 годом. Главными темами форума в Сочи стали «умное регулирование» бизнеса и инвестиции, прежде всего в цифровизацию и социально значимые инициативы.

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