Всемирный банк рассказал об угрозе дефолта беднейших стран

В 2022 году беднейшим странам мира придется резко увеличить выплаты кредиторам, что увеличивает риски возникновения дефолтов. Об этом сообщает Всемирный банк.

В общей сложности 74 страны с низким уровнем доходов должны выплатить $35 млрд. Это почти вполовину больше (+45%), чем они отдали в 2020 году.

Главным кандидатом на государственный дефолт названа Шри-Ланка. После нее по уровню риска возникновения дефолта идут Гана, Сальвадор и Гондурас.

Эксперты Всемирного банка отметили, что сейчас мир находится на пороге долгового кризиса из-за того, что уязвимые страны в период пандемии занимали деньги на рынках капитала, вместо того, чтобы брать деньги у международных организаций.

«Резкий рост выплат приходится как раз на тот момент, когда у бедных стран нет на это ресурсов. стремление кредиторов воспользоваться ситуацией с самого начала увеличило риск беспорядочных дефолтов», — отметил президент организации Дэвид Малпасс.

Так, текущие проблемы с долгами могут откинуть большинство стран в развитии на целые десятилетия. Единственным выходом могут стать лишь переговоры со странами-кредиторами о смягчении условий, а затем начинать такие же переговоры с частными кредиторами.

В середине октября ведущие центральные банки заявили, что плавно растущие и находящиеся под контролем цены являются признаком оздоровления экономики. Несмотря на риски при росте инфляции выше прогнозируемого уровня, для панических настроений нет никаких оснований.