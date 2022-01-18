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В Общественной палате оценили попытку давления Белого дома на Россию через SWIFT

Член ОП Данюк: «пугалки» об отключении России от SWIFT отразятся на США и Европе

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Chris Helgren/Reuters

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал RT сообщение о том, что США не исключают, что Россию могут отключить от международной межбанковской системы SWIFT в случае «вторжения» на Украину.

По его словам, это заявление нужно расценивать как «попытку некоего давления» и создание «фантомной угрозы для того, чтобы якобы изменить политику России». Данюк напомнил, что упоминание об отключении РФ от SWIFT всегда звучат в контексте «нападения» России на Украину, однако Запад понимает, даже если Россия будет отключена от SWIFT, то она сможет продолжить свою экономическую деятельность.

«Международная система SWIFT действительно в значительной степени упрощает ведение торгово-экономической деятельности, учитывая, что наша экономика экспортно-ориентированная, но есть одна проблема. SWIFT является всего лишь системой, которой пользуются, потому что она действительно самая распространенная и самая эффективная, но никто не говорит о том, что существуют другие механизмы взаимных расчетов», — сказал специалист, добавив, что в перспективе эти «пугалки» пошатнут позиции США и Европы.

Данюк подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину.

Ранее немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщила, что США и Евросоюз больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT. Между тем представитель Совета национальной безопасности Белого дома указал, что вариант отключения России SWIFT в США не исключают в случае ее «вторжения» на Украину.

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