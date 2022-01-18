Superjob назвал города, где работодатели чаще всего требуют сертификат о COVID

Сертификат о COVID для трудоустройства чаще всего требуют в Санкт-Петербурге и Красноярске, реже всего — в Краснодаре и Воронеже. Об этом сообщает cервис по поиску работы SuperJob.

На первом месте по частоте требования сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании при трудоустройстве находится Санкт-Петербург. Требование встречается в 9,5% от общего числа вакансий. Второе место у Красноярска (8,1% от всех вакансий). Замыкает тройку Москва, где 6,5% работодателей требуют сертификат о COVID.

Реже всего сертификат о вакцинации требуют вакансии в Краснодаре (1,8%) и Воронеже (2,4%).

За последние шесть недель количество вакансий, где есть требование к наличию у кандидата QR-кода, больше всего выросло в Санкт-Петербурге (+2,9 п.п.). Второе место у Екатеринбурга (+1,9 п.п.). Третья позиция у Красноярска (+1,6 п.п.).

В целом по России за шесть недель число вакансий с требованием о сертификате с прививкой от коронавируса увеличилось на 0,5 п.п., а резюме с их наличием выросло на 4,2 п.п.

В конце декабря сообщалось, что введение обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в России привело к сложностям при наборе сотрудников. По словам руководителя отдела по подбору персонала UTEAM Ирины Антоненко, сроки закрытия тех вакансий, где добавилось требование о наличии QR-кода, выросли в среднем в два раза по сравнению с периодом, когда такого условия не было.