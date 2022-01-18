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Индекс Мосбиржи упал ниже 3500 пунктов

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Индекс Мосбиржи в ходе торгов снизился до 3486,07 пункта (-2,09%) на 11:32 мск, такие данные опубликованы на сайте биржевой площадки.

В последний раз данный показатель опускался до показателя ниже 3500 пунктов 12 апреля 2021 года.

Долларовый индекс РТС снизился до 1437,33 пункта (-2,55%).

Ранее на лондонской бирже ICE цена на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 года выросла на 1,76% и достигла $88 за баррель. В последний раз нефть марки Brent достигала отметки в $88 за баррель в октябре 2014 года.

До этого стало известно, что курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся до 88,02 руб. Эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер объяснял, почему в 2021 году у евровалюты была плохая динамика: она потеряла 7% к доллару и продемонстрировала один из худших результатов среди валют фондирования.

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