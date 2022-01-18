«Молдовагаз» обратился к «Газпрому» с просьбой оплатить газ

«Молдовагаз» обратился к своим акционерам за помощью в оплате газа — акционеров, в том числе российский «Газпром», просят предоставить краткосрочный кредит или поспособствовать в получении отсрочки для платежа, сообщает РИА «Новости».

«Правление АО «Молдовагаз» обратится за поддержкой ко всем акционерам, в том числе и в ПАО «Газпром», с просьбой рассмотреть возможность отсрочки платежа или представления краткосрочного кредитования на сумму финансовых отклонений», — заявил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан.

По его словам, предприятие продолжит оптимизацию расходов для перевода молдавской промышленности на свободный рынок — здесь, заявил Чебан, цены на энергоносители для промышленности и бытовых потребителей существенно различаются.

ПАО «Газпром» владеет 50% акций «Молдовагаза».

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну выступил за новый контракт с «Газпромом».