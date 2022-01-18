В НОВАТЭКе удивились высказываниям топ-менеджера «Газпрома»

В НОВАТЭКе удивились словам члена правления «Газпрома» об угрозе газоснабжения в России из-за монетизации запасов газа в Арктике. Об этом пишет «РБК».

По сообщению пресс-службы НОВАТЭКа, в компании удивлены мнением члена правления и главы департамента «Газпрома» Владимира Маркова о том, что интенсивная монетизация запасов газа в Арктике за счет развития экспорта сжиженного природного газа (СПГ) может вызвать угрозу поставкам газа потребителям.

«Вызывает удивление позиция <...> Владимира Маркова, ставящая под сомнение высказывания собственного руководства и допускающая риски реализации задач, поставленных высшим руководством страны», — отметили в пресс-службе компании.

НОВАТЭК реализует проекты «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2», где последний расположен на Гыданском полуострове.

Марков высказался против ускоренной разработки месторождений в Арктике, так как в мире происходит массовый энергопереход. Из-за этого после 2050 года спрос на углеводороды может снизиться. При этом вложение денежных средств в запасы Арктики путем развития экспорта СПГ может нанести угрозу поставкам газа российским потребителям.

По его словам, развитие экспорта СПГ необходимо стимулировать точечно и применяться к стратегическим проектам.

В начале января министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов заявил, что Россия является одним из богатейших в мире государств по объему полезных ископаемых и они нескончаемы.