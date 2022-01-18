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В российской тайге пропал мужчина с 8-летним сыном

На снегоходе под Мурманском пропали мужчина и ребенок

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Егор Комаров/РИА «Новости»

Под Мурманском пропал мужчина, уехавший в тайгу на снегоходе с 8-летним сыном. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утром 17 января 45-летний Михаил Васильев с сыном выехали из поселка Никель за гору Лысая. В их планах было добраться до озер Заяц и Восьмерка. Они должны были вернуться к вечеру обратно в поселок, но до сих пор не выходят на связь.

Их местоположение неизвестно.

На их поиски был отправлен отряд местных спасателей.

Сообщается, что часть трасс в регионе перекрыта из-за непогоды — ветер, метель и плохая видимость. Многие дороги перемело снегом.

В 2020 году отец известных биатлонистов Фабьена и Флорана Клода пропал без вести. Жиль Клод вместе с группой на снегоходах пересекал замерзшее озеро в Канаде. Лед не выдержал тяжести техники и треснул, в результате чего трое человек спаслись, однако гид команды погиб, а еще пятеро экстремалов пропали без вести.

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