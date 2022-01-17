Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Правительство внесло на рассмотрение в ГД поправки об индексации пенсии 20:07
В МВД Украины сообщили, что Порошенко находится во внутригосударственном розыске 20:05
Глава Комитета начальников штабов ВС США заразился коронавирусом 20:01
Глава МИД Германии Анналена Бербок прибудет в Россию 18 января 19:59
В Госдуме предложили расширить применение пожизненного срока для педофилов 19:51
Названо имя человека, который мог выдать нацистам семью Анны Франк 19:44
Белорусская теннисистка Азаренко назвала цирком скандал с Новаком Джоковичем 19:43
Лидер итальянских антиваксеров умер от COVID-19 19:41
Стал известен расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры 19:31
Белорусский герб повредили на границе с Польшей 19:27

Компания родственника Назарбаева продала пакет акций «КазАзота»

Компания зятя Назарбаева Кулибаева продала пакет акций «КазАзота»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Тимур Кулибаев, зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, продал акции компании «КазАзот», производителя аммиака и аммиачной селитры. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что сделка по продаже простых акций компании была осуществлена еще 10 декабря 2021 года. Объем активных заявок составил 85 тыс. простых акций. Средневзвешенная цена по поданным заявкам составила 788 858,82 тенге ($1 810).

«По завершении торгов 85% простых акций акционерного общества было приобретено ТОО «Kazakhstan Petrochemicals», 15% остались у предыдущего владельца ценных бумаг — Бахаридина Аблазимова. Таким образом, продали свои акции АО Joint Resources (100% принадлежит Тимуру Кулибаеву), Динмухамед Идрисов и Ержан Достыбаев», — говорится в пресс-релизе компании.

По информации Казахской фондовой биржи, на которой прошли торги, компания Joint Resourses, принадлежащая Тимуру Кулибаеву, владела 50% акций «КазАзота».

Ранее стало известно, что депутат нижней палаты парламента Казахстана, старшая дочь бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева Дарига будет до конца января 2022 года находиться в отпуске.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть