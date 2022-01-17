Компания родственника Назарбаева продала пакет акций «КазАзота»

Тимур Кулибаев, зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, продал акции компании «КазАзот», производителя аммиака и аммиачной селитры. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что сделка по продаже простых акций компании была осуществлена еще 10 декабря 2021 года. Объем активных заявок составил 85 тыс. простых акций. Средневзвешенная цена по поданным заявкам составила 788 858,82 тенге ($1 810).

«По завершении торгов 85% простых акций акционерного общества было приобретено ТОО «Kazakhstan Petrochemicals», 15% остались у предыдущего владельца ценных бумаг — Бахаридина Аблазимова. Таким образом, продали свои акции АО Joint Resources (100% принадлежит Тимуру Кулибаеву), Динмухамед Идрисов и Ержан Достыбаев», — говорится в пресс-релизе компании.

По информации Казахской фондовой биржи, на которой прошли торги, компания Joint Resourses, принадлежащая Тимуру Кулибаеву, владела 50% акций «КазАзота».

Ранее стало известно, что депутат нижней палаты парламента Казахстана, старшая дочь бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева Дарига будет до конца января 2022 года находиться в отпуске.