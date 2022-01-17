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Более 30% россиян не смогли назвать способ расчета пенсии

SuperJob: 34% россиян заявили, что ничего не знают о пенсионной формуле

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Каждый третий россиянин (34%) заявил, что ничего не знает о пенсионной формуле, по которой рассчитывается пенсия. Об этом свидетельствуют данные опроса портала по поиску работы SuperJob.

В основном так ответили граждане до 34 лет (38%). Далее следуют россияне от 35 до 44 лет (31%) и от 45 лет и старше (31%).

При этом порядка 29% участников опроса отметили, что не считают такой способ расчета пенсии справедливым, одобрили пенсионную формулу 5% респондентов. Еще 32% граждан не смогли дать ответ.

Чтобы рассчитать выплату для россиян моложе 1967 года рождения, необходимо пенсионный коэффициент умножить на стоимость одного пенсионного балла и прибавить к результату фиксированную выплату. Соответствующий порядок действует с 2015 года.

Ранее россиянам рассказали, как раньше выйти на пенсию.

Также сообщалось, какой стаж не учтут при начислении пенсии.

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