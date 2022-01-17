Россельхозбанк захотел обанкротить экс-совладельца банка «Югра»

Россельхозбанк намерен добиваться банкротства структур бизнесмена Алексея Хотина, который раньше был совладельцем банка «Югра». Об этом сообщает «Коммерсант».

По информации издания, РСХБ намерен заявить о несостоятельности сразу пяти компаний, связанных с Хотиным: ООО «Аврора», «Леонидас», «Промдело», АО «Куб» и МТЗ «Рубин».

По мнению экспертов, намерение РСХБ, кредитовавшего Хотина, говорит о желании вернуть большую часть средств. «Банк может не инициировать банкротство и обратить взыскание на залог, но в таком случае есть риск вернуть не всю сумму задолженности», — указал партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.

МТЗ «Рубин» и АО «Куб» в 2020 году фигурировали в судебных разбирательствах Агентства по страхованию вкладов с банком «Югра». АСВ привлекало руководство компаний к возмещению убытков.

Лицензию у банка «Югра» отозвали в 2017 году. Сам Хотин с 2019 года находится под следствием по уголовному делу о растрате 23 млрд руб. До этого бизнесмен входил в рейтинги крупнейших в стране владельцев коммерческой недвижимости. Forbes по итогам 2019 года оценивал его состояние в $5,4 млрд.