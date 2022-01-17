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Эксперты заявили, что сдавать «однушки» стало невыгодно

RG: зарабатывать на аренде квартир перестало быть выгодно

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Средний срок окупаемости квартиры, который определяется отношением средней стоимости однокомнатной квартиры к среднегодовому доходу от аренды, в российских городах-миллионниках к концу прошедшего года составил 16,5 года. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на консалтинговую группу SRG.

Сообщается, что в 2020 году срок был меньше — 15,8 года.

По словам аналитиков, если при этом окупать еще и проценты по ипотеке, то сроки могут превысить и двадцать лет.

Посчитано, что доходность однокомнатной квартиры от сдачи в аренду снизилась до 6,15% против 6,49% годом ранее.

Средний чек предложения однокомнатной квартиры на вторичном рынке увеличился на 26,22%, а ставка аренды лишь на 20,03%. При этом аренда прибавила в стоимости больше, чем жилье в некоторых регионах. Сюда вошли Москва, Санкт-Петербург и Челябинск.

Ранее сообщалось, что в России сдающих квартиры туристам обяжут платить налоги. Вычислять рантье будут с помощью сайтов объявлений. По информации экспертов, почти весь этот рынок сейчас находится в серой зоне, хотя пользуется большим спросом.

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