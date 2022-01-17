Cпрогнозировано снижение курса доллара до 72 рублей

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин заявил, что российский рынок акций и отечественная валюта теряют позиции в начале года, но в этом году курс рубля может еще сильно изменится. Об этом эксперт рассказал агентству «Прайм».

При этом Брагин указал, что доллар не потерял свою стабильность. «Если сравнивать его с евро, то будет понятно, что колебания достаточно узкие», — уточнил эксперт.

По его мнению, сейчас можно рассуждать о том, что доля доллара в мировой торговле снижается, но это не влияет на курс, а затрагивает лишь распространенность этой валюты.

С малой вероятностью, по прогнозам Брагина, доллар может ослабить ускорение инфляции в Соединенных Штатах более чем в два раза. Вложения инвесторов в ЕС также пагубно скажется на долларе, считает эксперт.

По оценке Брагина, рубль сможет восстановиться до 72 за доллар.

Эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер рассказал, что в 2021 году динамика евро была плохой: валюта потеряла 7% к доллару и продемонстрировала один из худших результатов среди валют фондирования,.

Он считает, что причинами того, что евро ослаб, являются высокая зависимость еврозоны от импорта сырья (которое серьезно подорожало в прошлом году), мягкая денежно-кредитная политика Европейского центрального банка (ЕЦБ) и неравномерность восстановления стран ЕС. Специалист уверен, что в нынешнем году власти не смогут справиться с этими проблемами, и евро будет и дальше стагнировать в сторону паритета с долларом.