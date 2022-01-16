В Германии оценили последствия отключения России от SWIFT

Депутат бундестага Фридрих Мерц, который в скором времени станет председателем немецкого Христианско-демократического союза (ХДС), заявил в интервью агентству dpa, что отключение России от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT нанесет вред не только российской экономике. Об этом сообщает РБК.

Он сравнил отключение с «атомной бомбой для рынка капиталов, а также товаров и услуг», и призвал не вмешиваться в работу SWIFT.

«Если произойдет что-то подобное [отключение России от межбанковской системы], я думаю, произойдет массовый экономический спад», — предупредил политик.

Он отметил, что эта антироссийская мера сильно навредит Германии.

Ранее опрошенные немецкой национальной телевизионной службой новостей Tagesschau аналитики заявили, что Москва может уменьшить ущерб от западных санкций со стороны Запада, совместив российский аналог SWIFT с оригиналом.