На Украине упрекнули Германию в желании заработать на «Северном потоке — 2»

Глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко заявил, что ФРГ не должна зарабатывать на газопроводе «Северный поток-2» за счет других стран. Его слова приводит РИА «Новости».

По его словам, Германия получила бы экономические преимущества, если бы благодаря «Северному потоку — 2» стала главным распределительным пунктом российского газа. «Но как ведущая европейская страна ФРГ не может получить краткосрочное экономическое преимущество за счет других европейских стран», — заявил Витренко.

Он призвал, что европейские компании должны решать сами, каким образом они хотят импортировать «голубое топливо» – через Украину или «Северный поток — 2». Глава «Нафтогаза» отметил, что Россия выполняет все свои долгосрочные обязательства по поставкам газа в Европу.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что власти США работают с коллегами в Германии и Евросоюзе в целом для того, чтобы замедлить запуск работы газопровода «Северный поток — 2».