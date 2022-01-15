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Экономикам ряда стран спрогнозировали снижение

Экономист Шибанов: экономики Бразилии и Турции в этом году снизятся

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Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что экономика некоторых стран мира сильно пострадает в 2022 году.

По его словам, инфляция, цены на сырье, логистика и урожаи будут по-прежнему являться главными факторами динамики мировой экономики. Среди стран, где ожидаются негативные тенденции, эксперт выделяет Бразилию и Турцию.

Также он предположил, что большинство крупных экономик мира в нынешнем году ждет рост. Шибанов посоветовал следить за Германией, которая, как указал он, «быстро восстанавливается и использует возможности еврозоны оптимальным образом».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков сообщило, что в 2022 году мировую экономику ждет устойчивое развитие, но есть риски.

В пример аналитики приводят «омикрон»-штамм коронавируса: в случае если новая вариация Covid-19 окажется более заразной и смертоносной, это негативно отразится на экономическом росте. Государства будут вынуждены ввести ограничения, что приведет к спаду роста мировой экономики до 4,2%. Далее может возникнуть кризис логистической инфраструктуры, будут нарушены поставки.

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