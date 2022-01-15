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Россиянам рассказали, как раньше выйти на пенсию

Финансист Финогенова: для досрочного выхода на пенсию нужны выслуга лет или вредная работа

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова назвала в разговоре с информационным агентством «Прайм» условия для досрочного выхода на пенсию.

Получить пенсионное удостоверение раньше положенного (в 2022 году женщины выходят на пенсию в 58 лет, мужчины — в 63 года) можно при наличии продолжительного стажа работы — выслуга лет. Стаж мужчин должен составлять не менее 42 лет, женщинам нужно отработать 37 лет. Однако эта возможность ограничена по возрасту — мужчины должны быть не младше 60 лет, женщины — старше 55 лет.

Также досрочная пенсия полагается гражданам, работающим на вредных производствах. Такие профессии разделены на два списка. Первый предполагает окончание трудовой деятельности в 50 лет для мужчин и в 45 лет для женщин. Представители профессий из второго перечня могут выйти на пенсию в 55 лет (мужчины) и 50 лет (женщины).

Кроме того, на три года раньше выходят на пенсию родители троих детей. Если детей четверо, пенсионером можно стать на четыре года раньше.

Наконец, заявление о назначении пенсии могут подать пожилые люди, лишившиеся работы.

«Тем работникам предпенсионного возраста, которые оказались безработными по независящим от них причинам (ликвидация организации, прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя), в случае их согласия (по заявлению), могут оформить досрочный выход на пенсию и выплачивать пенсию по безработице при выполнении ряда условий», — объяснила Финогенова.

Ранее в Государственной думе назвали размер пенсий в 2022 году.

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