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«Роснефть» запускает онлайн-курс научных лекций

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

«Роснефть» совместно с компанией «Иннопрактика» и МГУ имени М.В. Ломоносова запустили онлайн-проект «Открытые лекции». Лекции ведущих ученых будут размещаться на онлайн-площадке «Битва умов» и доступны всем желающим.

Проект представляет собой цикл выступлений геологов, биологов, геохимиков, гидрометеорологов и других ученых. Он позволит слушателям расширить представление об экологии, формировании суши, водных бассейнов и донных ландшафтов. Также слушатели смогут узнать о роли микроорганизмов в жизни человека и инновационных разработках в области защиты окружающей среды, а также получить информацию о последних исследованиях в северных морях.

В рамках лекториума эксперты расскажут о научных проектах «Роснефти», которые реализуются, в том числе, совместно с «Иннопрактикой». Один из проектов посвящен построению достоверной геологической модели российской Арктики. В ходе научно-исследовательских экспедиций последних двух лет, в Карском море и море Лаптевых пробурены стратиграфические скважины – первые в истории изучения российского континентального шельфа. Добытые образцы пород, слагающих осадочный бассейн, сегодня детально исследуют специалисты Геологического факультета МГУ.

Кроме того в цикле лекций, ученые расскажут слушателям об опыте создания экологических атласов морей РФ, а также о разработке эффективного биопрепарата для очистки северных морей от углеводородных загрязнений. В 2021 году этот проект получил премию Международного конкурса научных разработок.

«Открытые лекции» будут полезны молодым ученым, аспирантам, студентам, а также всем, кто интересуется последними научными разработками и новейшими технологиями, направленными на изучение и сохранение окружающей среды.

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