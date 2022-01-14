В Госдуме назвали размер пенсий после новой индексации

Средний размер страховой пенсии по старости после индексации в 2022 году вырастет на 472 рубля и составит 18 984 рубля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова.

«Сейчас [с 1 января] она проиндексирована на 5,9 процента и составляет 18 512, для сравнения в 2021 году было 17 481», — сказал он.

12 января стало известно, что президент России Владимир Путин инициировал индексацию пенсий выше уровня инфляции. Речь об индексации выплат соотечественникам чуть выше инфляции на 8,6%.

Ранее гражданам России, которых сократили на работе в предпенсионном возрасте, разрешили выходить на пенсию на два года раньше. Воспользоваться такой возможностью смогут россияне, которых уволили в результате сокращения штата или ликвидации организации. Кроме того, должен быть наработан достаточный страховой стаж. Для мужчин длительность стажа составляет 25 лет, для женщин — 20 лет.