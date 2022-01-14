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Эксперт прогнозирует девальвацию рубля весной

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В течение следующих нескольких дней рубль будет укрепляться по отношению к доллару и евро, однако весной российскую валюту ждет очередная крупная девальвация. Такой прогноз дал изданию «Секрет фирмы» эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

По его словам, в последующие дни доллар, скорее всего, закрепится в диапазоне 74–76 руб., что выгодно использовать для постепенной закупки иностранной валюты.

«После очередного обрушения рубля курс доллара окончательно перейдет в диапазон 77–85 руб. До 100 руб. за $1 тоже может дойти, но это будет уже критический пик, после которого американская валюта подешевеет до обозначенных мною значений. Плюс-минус ситуация будет как в 2014 году, когда курс взлетал до 80 руб. за $1, а потом в 2015–2016 годах он опускался до 50 руб. Но факт того, что девальвация все равно неизбежна, спорить нет никакого смысла, это случится 100%», — сказал Кричевский.

Падения российской валюты, согласно его оценке, стоит ждать с «начала весны, после Олимпиады в Китае».

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин в беседе с «Газетой.Ru» прогнозирует, что в начале весны доллар может подешеветь до 70 руб.

С утра в пятницу курс рубля к доллару отступил ниже отметки 76 руб.: по состоянию на 12.00 мск американская валюта торгуется на уровне 75,76 руб. Пиком рублевого ослабления накануне вечером стал уровень в 76,5 руб. за доллар. Рублевые активы резко просели на фоне нового витка геополитических опасений из-за безрезультатности переговоров России с США и НАТО.

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