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Минюст хочет запретить «молдавскую схему» вывода денег за границу

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Российский Минюст направил на согласование законопроект, запрещающий вывод средств из страны по исполнительным листам (так называемая, «молдавская схема»). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет об отмывании денег сомнительного происхождения через исполнительные документы. Схема подразумевает перевод средств от российской компании-должника по решению суда на счета заграничного контрагента. Из-за особого статуса исполнительного листа в России такие транзакции банки обязаны проводить. Широкой публике схема стала известна в 2017 году после расследования «Новой газеты» и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Тогда журналисты выяснили, что с помощью «молдавской прачечной» в период с 2011 по 2014 год из России через Литву и Молдавию вывели как минимум $21 млн преступных доходов. Авторы расследования называли операцию крупнейшим отмыванием преступных денег в истории СНГ. С тех пор схема неоднократно модернизировалась.

В Минюсте сообщили, что подготовили механизм, по которому взыскания по исполнительным листам можно будет перечислять только на счета финансовых организаций, зарегистрированных в России. В Центробанке одобряют инициативу, считая, что она действительно может минимизировать легализацию денег через заграничные переводы. Поддержал законопроект и Росфинмониторинг.

Финансисты и банки, опрошенные «Известиями» , в целом поддержали подготовленный министерством законопроект. Однако отметили, что мошенничества с исполнительными листами вряд ли значительно сократятся, потому что злоупотребления такого рода в последнее время происходят внутри страны, а не за рубежом.

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