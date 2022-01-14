Минюст хочет запретить «молдавскую схему» вывода денег за границу

Российский Минюст направил на согласование законопроект, запрещающий вывод средств из страны по исполнительным листам (так называемая, «молдавская схема»). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет об отмывании денег сомнительного происхождения через исполнительные документы. Схема подразумевает перевод средств от российской компании-должника по решению суда на счета заграничного контрагента. Из-за особого статуса исполнительного листа в России такие транзакции банки обязаны проводить. Широкой публике схема стала известна в 2017 году после расследования «Новой газеты» и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Тогда журналисты выяснили, что с помощью «молдавской прачечной» в период с 2011 по 2014 год из России через Литву и Молдавию вывели как минимум $21 млн преступных доходов. Авторы расследования называли операцию крупнейшим отмыванием преступных денег в истории СНГ. С тех пор схема неоднократно модернизировалась.

В Минюсте сообщили, что подготовили механизм, по которому взыскания по исполнительным листам можно будет перечислять только на счета финансовых организаций, зарегистрированных в России. В Центробанке одобряют инициативу, считая, что она действительно может минимизировать легализацию денег через заграничные переводы. Поддержал законопроект и Росфинмониторинг.

Финансисты и банки, опрошенные «Известиями» , в целом поддержали подготовленный министерством законопроект. Однако отметили, что мошенничества с исполнительными листами вряд ли значительно сократятся, потому что злоупотребления такого рода в последнее время происходят внутри страны, а не за рубежом.