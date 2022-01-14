Сбер показал рекордную прибыль за 2021 год

Прошедший 2021 год оказался успешным для Сбера. Благодаря росту российской экономики и потребительской активности населения за год Сбер выдал рекордный объем кредитов – более 20 трлн руб. Чистая прибыль Сбера по итогам 2021 года выросла в 1,7 раза – до рекордных 1,2 трлн руб., а рентабельность капитала составила 25%.

Одновременно с финансовым бизнесом Сбер активно развивал свою экосистему нефинансовых сервисов, в которую сейчас входят более 65 компаний. В итоге почти за год Сбер смог набрать почти 4,25 млн подписчиков СберПрайм – подписки, которая дает льготные условия для пользования сервисами Сбера.

«Сберу удается сохранять очевидный драйв в своей бизнес-модели. В современной экономике это очень важно. Рекордные прибыли 2021 года обернутся рекордными отчислениями дивидендов в бюджет РФ. Одновременно Сбер выполняет весьма существенную социальную функцию по доступности финансовых услуг таких как потребительское кредитование, включая ипотеку», - отметил профессор, заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

При этом, по словам Ордова, Сбер является хэдлайнером не только российского финансового рынка, но также рынка цифровых проектов и экосистем.

«Очень важно видеть не только сегодняшние успехи, но открывающуюся перспективу завоевания части цифрового мира будущего. С услугами компаний, входящих в группу Сбера, мы сталкиваемся гораздо чаще, чем многие из нас предполагают. Доставка еды и лекарств, такси, развлечение - это атрибуты современной комфортной и безопасной жизни, которые интегрирует в своей экосистеме компания новой цифровой экономики – Сбер», — сказал Ордов.

Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов комментируя информацию о рекордной прибыли Сбера отдельно отметил показатель рентабельности 25%.

«Это один из самых высоких показателей ROE в мировой банковской отрасли. Конечно, такому результату способствует значимое положение на банковском рынке, но следует отметить, что это не единственный фактор, который позволяет получать высокую прибыль. Сбербанк смог превратиться в крупного игрока в ИТ-секторе, так как современные технологии способствуют не только снижению затрат, но и делают сервисы банка более востребованными. Например, сейчас у банка уже более 73 пользователей сервиса СберБанк Онлайн, а сам банк занимает благодаря этому основную долю на рынке карточных переводов», — отметил он.

По словам Бадалова, Сбербанк привлекает не только клиентов, но и инвесторов готовых покупать его акции и облигации. Причем, если облигации гарантируют только процентный доход, то с помощью акций инвесторы могут рассчитывать на дивидендные выплаты и рост котировок ценных бумаг.

«Акции Сбера 2021 год начали с 280 рублей, а на пике достигали 380 рублей», — сказал Бадалов.

Доцент факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Михаил Перельман отметил, что Сбер превзошел ожидания экспертов.

«Сбер продемонстрировал отличные результаты, которые не только соответствуют ожиданиям экспертов, но даже немного превзошли их. Можно сказать, что прошлый год оказался очень успешным для банка. И в целом - это позитивный сигнал, отражающий восстановление российской экономики и потребительской активности населения, а также оживление корпоративного кредитования, о чем свидетельствует рекордный объем выданных кредитов – более 20 трлн руб», — сказал Перельман.