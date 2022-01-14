ОНФ: каждый седьмой инвалид оказался самозанятым

Каждый седьмой инвалид в России зарегистрировался в качестве самозанятого, показал опрос Общероссийского Народного Фронта (ОНФ), который проводился совместно с порталом для самозанятых. Его результаты есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Опрос проводился в декабре 2021 года к Международному дню инвалида. В нем приняли участие 286 тыс. человек, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Среди респондентов, у которых есть инвалидность, около 15% сообщили, что являются самозанятыми (из них четверть работают с юрлицами). Среди респондентов, у которых нет ограничений по здоровью, таким налоговым режимом пользуются только 3%.

Почти для половины всех опрошенных работа в качестве самозанятого — дополнительная к основной, а заработок от второй работы составляет менее 20 тыс. руб.

Еще 37% зарабатывают от 20 до 40 тыс. руб., 11% — до 80 тыс. руб., около 4% — более 80 тыс. руб.

При этом более 70% самозанятых людей с инвалидностью считают, что таким предпринимателям нужна общественная организация, которая оказывала бы им помощь в работе: например, с поиском заказов.

«Режим НПД (налога на профессиональный доход. – «Газета.Ru») – это хороший вариант для людей с ограниченными возможностями получить дополнительный доход, работать удаленно и сочетать сразу несколько занятостей: быть оператором в колл-центре, техадмином, дизайнером или продавать собственные товары через маркетплейсы. Но также мы понимаем, что этой категории самозанятых сложнее найти клиентов и дополнительный заработок, они в больше степени нуждаются в юридической и организационной поддержке при оказании своих услуг», — отметил заместитель исполкома ОНФ Арсений Беленький.